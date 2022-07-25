Euronews: Украинцы массово бегут на подконтрольные России территории в поисках работы

По данным Euronews, граждане Украины бегут в подконтрольные РФ регионы страны, чтобы найти работу.

Как сообщает европейский телевизионный канал Euronews, сотни украинцев ежедневно выезжают из Украины на подконтрольную России территорию.

По данным телеканала, каждый день через контрольно-пропускные пункты в Запорожской области проезжает до двух сотен человек.

"Ежедневно 150-200 человек через единственный КПП въезжают на подконтрольную России территорию Запорожья", - передает телеканал.

Также сообщается, что многие люди пытаются переехать на подконтрольные России земли, чтобы найти там работу.