Euronews: Украинцы массово бегут на подконтрольные России территории в поисках работы
По данным Euronews, граждане Украины бегут в подконтрольные РФ регионы страны, чтобы найти работу.
Как сообщает европейский телевизионный канал Euronews, сотни украинцев ежедневно выезжают из Украины на подконтрольную России территорию.
По данным телеканала, каждый день через контрольно-пропускные пункты в Запорожской области проезжает до двух сотен человек.
"Ежедневно 150-200 человек через единственный КПП въезжают на подконтрольную России территорию Запорожья", - передает телеканал.
Также сообщается, что многие люди пытаются переехать на подконтрольные России земли, чтобы найти там работу.
Опубликовано: Николай Скира
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