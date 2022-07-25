Финляндия отказалась прекращать выдачу виз гражданам России

Исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии Тютти Туппурайнен сообщила, что Хельсинки не будут прекращать выдачу виз россиянам.

25 июля временно исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии Тютти Туппурайнен публично заявила, что финское государство не планирует ввести запрет на выдачу виз гражданам Российской Федерации на фоне начавшейся в Украине российской специальной военной операции.

Примечательно, что Тютти Туппурайнен стала исполняющим обязанности премьер-министра Финляндии на временной основе ввиду ухода в отпуск финского премьера Санны Марин.