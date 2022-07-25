Владимир Рогов: референдум о вхождении в состав РФ в Херсонской и Запорожской областях пройдет в один день

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что референдум о вхождении в состав России в двух областях может пройти одновременного.

Владимир Рогов отметил, что такой шаг позволит местным властям снизить число провокаций с украинской стороны. Кроме того, процессы подготовки к референдуму о вхождении в состав России в Запорожской и Херсонской областях «идут примерно на одном уровне».

Член главного совета ВГА Запорожской области подчеркнул, что «мы с коллегами созваниваемся, встречаемся, консультируемся». На данный момент «где-то Херсон преуспел, где-то Запорожье впереди», но график примерно одинаковый.

По мнению Рогова, референдум поможет областям и территориям «распылить агрессию режима Владимира Зеленского, потому что понятно, Украина будет стремиться создать как можно больше провокаций на этом пространстве». Он подчеркнул, что есть минусы в уязвимости системы, однако главы областей будет стараться провести голосование максимально открыто.

Рогов добавил, что основная задача ВГА — сделать референдум максимально прозрачным и безопасным для голосующих. Население территории должно без угроз и с пониманием своих желаний проголосовать за вхождение в состав Российской Федерации.