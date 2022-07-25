Союзные войска РФ, ДНР и ЛНР ведут зачистку Углегорской ТЭС от ВСУ

Союзные силы России и республик Донбасса начали зачистку Углегорской теплоэлектростанции от присутствия украинских солдат.

Днём 25 июля пресс-служба штаба территориальной обороны Донецкой Народной республики сообщила, что войска России, ЛНР и ДНР приступили к зачистке Углегорской ТЭС от присутствия солдат вооружённых сил Украины и иностранных наёмников, воюющих на стороне Киева.

В штабе теробороны ДНР отметили, что Углегорская теплоэлектростанция расположена в Светлодарске и является одним из крупнейших подобных объектов в Европе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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