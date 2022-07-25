Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил о плохом обеспечении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Соледара.

В своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что военнослужащие территориальной обороны ВСУ в районе города Соледар испытывают серьезные проблемы со снабжением. Это подтверждает разведка российской армии.

Марочко подчеркнул, что в скором времени, судя по всем признакам продвижения союзных сил, Вооруженные силы Украины начнут испытывать проблемы со снабжением в районе населенного пункта Краснопольевка. Оттуда такие данные приходят реже, но сам факт их наличия подтверждает данные разведки.

Офицер также отметил, что Вооруженные силы Украины испытывают нехватку военной бронированной техники и вооружения практически по всем направлениям Луганской народной республики.

Андрей Марочко ранее достаточно точно передавал состояние дел на линии Луганской народной республики. Так, офицер одним из первых сообщил об отступлении ВСУ из Северска. Позже данные подтвердило Министерство обороны Российской Федерации.