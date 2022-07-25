МИД Китая приветствует зерновую сделку между Россией и Украиной

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Пекин приветствует сделку между Россией и Украиной по вывозу зерна за границу.

Днём 25 июля представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь дал новую пресс-конференцию, в ходе которой сообщил, что правительство Китайской Народной республики приветствует российско-украинскую сделку по зерну, позволяющую вывезти зерно из Украины за границу.

Также Чжао Лицзянь заявил, что Китай позитивно оценивает участие Организации Объединённых наций и Турции в процессе подписания договора по зерну между Москвой и Киевом.