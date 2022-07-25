Депутаты новой Нациоанльной Ассамблеи Франции разругались из-за дресс-кода

По мнению одних – кто-то выглядит слишком неряшливо, другие сетуют, что депутаты позволяют себе слишком дорогие костюмы.

Председатель Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве напомнила коллегам в понедельник, что депутаты должны носить «правильную» одежду, но сама она отказывается «соблюдать дресс-код», несмотря на текущие дебаты о ношении галстука.

«Мы не можем прийти одетыми так, как хотим, регламентом Национального Собрания предусмотрена деловая одежда», — напомнила Пиве в эфире France 2. Пи этом спикер отметила, что не собирается устраивать «полицию дресс-кода» в парламенте.

Как отмечают французские СМИ, «дебаты о напряженной атмосфере в Ассамблее превратились в последние дни в хронику одежды».

Глава одного из регионов республики Рено Муселье раскритиковал в четверг поведение депутатов Нюпеса в Ассамблее заявив, что «грязные левые, неряшливые и кричащие повсюду».

При этом депутат ЛР Эрик Чиотти потребовал ввести «обязательства носить галстук».

«Одежда не делает депутата», — ответила ему группа депутатов LFI в пятницу. А депутат LFI Луи Бояр вовсе потребовал «запрета на костюмы по неприличным ценам», сожалея о том, что некоторые депутаты «позволяют себе носить наряды, которые становятся все дороже».