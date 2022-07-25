DPA: ночная подсветка резиденции президента Германии отключается для экономии
Агентство DPA сообщило о плановом отключении ночной подсветки резиденции президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в целях экономии электроэнергии.
Пресс-служба президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера дала интервью изданию DPA, сообщив, что резиденция главы государства во дворце Белевю будет лишена ночной подсветки снаружи в целях экономии энергоресурсов.
Также пресс-служба Штайнмайера сообщила, что подсветка дворца будет работать только во время важных встреч на его территории. Кроме того, во дворце пробурили несколько скважин для создания условий геотермального отопления.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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