Трейлер «Черная пантера: Ваканда навсегда» принес загадку об исполнителе главной роли
Первый трейлер сиквела блокбастера Marvel «Черная пантера» оставляет открытым вопрос о том, кто наденет футуристический костюм супергероя после смерти главного актера Чедвика Боузмана.
Черную пантеру можно увидеть лишь мельком в самом конце двухминутного клипа. Камера показывает его сзади, выпускающего когти.
Объявлена дата выхода фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда». Фильм должен выйти в кинотеатрах 11 ноября 2022 года.
Чедвик Боузман умер от рака в 2020 году, но режиссер Райан Куглер и Marvel Studio продолжают работать над сиквелом, в котором участвуют многие актеры из оригинального фильма.
Съемки фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда» завершились в марте. Говорят, что из предыдущего состава к работе вернутся такие звезды, как Лупита Нионго, Данай Гурира и Летиция Райт. Сообщается, что британский лауреат премии «Оскар» Дэниел Калуя в продолжении блокбастера не участвовал.
Первая часть с Боузманом в роли принца вымышленного технологически развитого африканского государстве Ваканда стала кассовым хитом в 2018 году. В фантастическом фильме о супергероях из вселенной Marvel снимались в основном темнокожие актеры.
Опубликовано: Тарас Медведев
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