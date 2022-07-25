Трейлер «Черная пантера: Ваканда навсегда» принес загадку об исполнителе главной роли

Первый трейлер сиквела блокбастера Marvel «Черная пантера» оставляет открытым вопрос о том, кто наденет футуристический костюм супергероя после смерти главного актера Чедвика Боузмана.

Черную пантеру можно увидеть лишь мельком в самом конце двухминутного клипа. Камера показывает его сзади, выпускающего когти.

Объявлена дата выхода фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда». Фильм должен выйти в кинотеатрах 11 ноября 2022 года.

Чедвик Боузман умер от рака в 2020 году, но режиссер Райан Куглер и Marvel Studio продолжают работать над сиквелом, в котором участвуют многие актеры из оригинального фильма.

Съемки фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда» завершились в марте. Говорят, что из предыдущего состава к работе вернутся такие звезды, как Лупита Нионго, Данай Гурира и Летиция Райт. Сообщается, что британский лауреат премии «Оскар» Дэниел Калуя в продолжении блокбастера не участвовал.

Первая часть с Боузманом в роли принца вымышленного технологически развитого африканского государстве Ваканда стала кассовым хитом в 2018 году. В фантастическом фильме о супергероях из вселенной Marvel снимались в основном темнокожие актеры.