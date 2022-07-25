Германия разочаровалась в кольцевом обмене вооружениями и сама поставит Leopard 2 Киеву

В то время, как польские союзники раскритиковали сделку по кольцевому обмену в Бундестаге решили самостоятельно поставлять танки на Украину.

Из-за сбоев в доставке оружия на Украину через обмен кольцами политик СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила прямых поставках немецких танков.

«Если это проблематично для партнеров, мы должны прекратить обмен кольцами и доставить напрямую в Украину — возможно, также (основной боевой танк) Leopard 2. Времени мало», — сказал Штрак-Циммерманн в комментарии по вопросу для Немецкого агентства печати.

Отметим, что Польша на минувшей неделе потребовала от Германии передать ей еще 22 Leopard 2, вместо ранее оговоренных Leopard 1, которые, по мнению Варшавы, слишком устарели.

Польша ранее поставила Украине около 200 советских танков Т-76, а 25 июля Киев заявил, что получил польские танки PT-91 Twardy.