Председатель СК РФ Бастрыкин называл число причастных к преступлениям в Украине

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин сообщил, что обвинения по преступлениям в Украине предъявлены 92 командирам ВСУ и их подчиненным.

Александр Бастрыкин отметил, что всего российские следователи установили более 220 военнослужащих ВСУ, среди которых представители высшего командного состава, которые причастны к обстрелам территории Донбасса и Луганской и Донецкой народных республик.

Председатель СК РФ подчеркнул, что в ходе предварительного расследования установлена причастность к преступлениям против безопасности человечества и мира, которые не имеют срока давности. Более 220 лиц, в том числе и члены высшего командования ВСУ, а также командиры региональных подразделений «обстреливали мирное население на Донбассе». Все они объявлены в розыск.

Бастрыкин также сообщил, что расследование показало о причастности и политического руководства страны и членов радикальных националистических групп, которые входят в состав вооруженных украинских формирований. Всего возбуждено более 1300 уголовных дел, по которым российское следствие намерено привлечь к ответственности свыше 400 лиц.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации добавил, что соответствующие органы также возбудили уголовные дела по фактам разработки сотрудниками Минздрава Украины оружия массового поражения.