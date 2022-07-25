Telegraph: Риши Сунак назвал Китай самой большой угрозой для Британии
Кандидат на пост британского премьер-министра Риши Сунок уверен, что самой большой опасностью для Великобритании является Китай.
25 июля экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак, баллотирующийся на место премьер-министра страны, дал интервью изданию The Telegraph, где публично заявил, что считает Китайскую народную республику самой большой угрозой для британской экономической и национальной безопасности.
Сунак пообещал сотрудничать с президентом Джо Байденом, чтобы не допустить захвата британских компаний и университетов китайскими специалистами. Впрочем, подобное сотрудничество станет возможно лишь в том случае, если Риши Сунак сможет стать новым премьер-министром Великобритании.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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