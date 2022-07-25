Актёр сыгравший «Аквомена» попал в автомобильную аварию
Актер Джейсон Момоа, сыгравший Аквамена в одноименном фильме, попал в автомобильную аварию с участием мотоциклиста в Калифорнии
Об этом, 25 июля, сообщил интернет портал TMZ. Автоавария произошла на одной из трасс в штате Калифорния.
Источники в правоохранительных органах сообщил TMZ, что звезда "Аквамена" ехал по Олд-Топанга-Каньон-роуд в воскресенье недалеко от района Калабасас, когда в какой-то момент во время его пребывания на трассе байкер, двигавшийся в противоположном направлении, столкнулся с ним, выходя из-за поворота.
Актеру не понадобилась помощь медиков, он смог самостоятельно вернуться в машину.
В полиции уточнятся, что мотоциклист переехал на полосу движения Джейсона, а затем врезался в левую переднюю часть мускул-кара актера.
Гонщик, получил легкие травмы и после авария остался стоять на ногах - говориться в сообщении TMZ.
Джейсон Момоа, американский актер, прославился ролями воинственных героев в фантастических боевиках и фэнтези, таких как «Конан-варвар», «Игра престолов», «Аквамен», «Звёздные врата: Атлантида».
Опубликовано: Марчик Артём
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