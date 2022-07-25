СМИ Британии оценили честную позицию Виктора Орбана, хотя он и «предатель»

Венгерский премьер стал неким символом честности в глазах аудитории британский The Spectator.

Его последние заявления о самоубийстве ЕС из-за разрыва отношений с Россией критиковали все кому не лень, но в итоге возразить Орбану оказалось нечего.

Издание хоть и говорит про «предательство» Венгрии, но подчеркивает, что Будапешт ведет себя честно, где другие – нет.

В пример приводится Германия, которая делает все возможное, чтобы получить больше газа из России, хотя Шольц говорил, что «партнерство с путинской агрессивной Россией немыслимо».