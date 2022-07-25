Тайвань на учениях отработает сценарий нападения сил материкового Китая

На Тайване начались маневры Han Kuang, которые считаются прерогативными для военных острова.

Маневры продлятся до конца недели, и их главной целью станет отработка действий по отражению атаки материкового Китая.

В маневрах задействованы все рода войск - сухопутные, воздушные и морские.

Ранее сообщалось, что Тайвань активно изучает тактику ВСУ по отражению атак ВС России, то есть Тайбэй будет использовать тактику террористов.