Тайвань на учениях отработает сценарий нападения сил материкового Китая
На Тайване начались маневры Han Kuang, которые считаются прерогативными для военных острова.
Маневры продлятся до конца недели, и их главной целью станет отработка действий по отражению атаки материкового Китая.
В маневрах задействованы все рода войск - сухопутные, воздушные и морские.
Ранее сообщалось, что Тайвань активно изучает тактику ВСУ по отражению атак ВС России, то есть Тайбэй будет использовать тактику террористов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Тайвань на учениях отработает сценарий нападения сил материкового Китая
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