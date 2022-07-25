Столтенберг: НАТО и Сербия являются близки партнёрами
Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что страны Западных Балкан и Сербия в частности имеют ключевое стратегическое значение для Североатлантического альянса.
25 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО и Сербия являются долгосрочными союзниками, поскольку в НАТО уважают сербский военный нейтралитет и приверженность идеологии западного военного блока.
Также Столтенберг напомнил о сотрудничестве НАТО со странами Западных Балкан, отметив, что миротворческий контингент отряда KFOR размещён в Косово с 1999 года.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: состояние экономики США похоже на смерть Ленина в 1924 году
Глава офиса Зеленского Ермак сообщил, что польские танки PT-91 Twardy прибыли в Украину
Минобороны Турции: Россия исключила причастность к удару по порту Одессы
Маск опроверг слухи о своём романе с женой Брина
Foreign Affairs: украинский конфликт может выйти из-под контроля