Столтенберг: НАТО и Сербия являются близки партнёрами

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что страны Западных Балкан и Сербия в частности имеют ключевое стратегическое значение для Североатлантического альянса.

25 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО и Сербия являются долгосрочными союзниками, поскольку в НАТО уважают сербский военный нейтралитет и приверженность идеологии западного военного блока.

Также Столтенберг напомнил о сотрудничестве НАТО со странами Западных Балкан, отметив, что миротворческий контингент отряда KFOR размещён в Косово с 1999 года.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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