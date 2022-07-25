Столтенберг: НАТО и Сербия являются близки партнёрами

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что страны Западных Балкан и Сербия в частности имеют ключевое стратегическое значение для Североатлантического альянса.

25 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО и Сербия являются долгосрочными союзниками, поскольку в НАТО уважают сербский военный нейтралитет и приверженность идеологии западного военного блока.

Также Столтенберг напомнил о сотрудничестве НАТО со странами Западных Балкан, отметив, что миротворческий контингент отряда KFOR размещён в Косово с 1999 года.