Курды передают Таджикистану жен и детей джихадистов ИГ
Полуавтономные курдские власти в Сирии в понедельник передали Таджикистану 146 женщин и детей из семей боевиков «Исламского государства» (ИГ).
«Мы передали 42 женщины и 104 ребенка, в том числе сирот, которые находились в лагерях Аль-Холь и Рож послу Таджикистана в Кувейте Забидулле Забидову», — заявил представитель курдов Фанар Каит AFP.
По словам Каит, женщины «не совершали преступлений и не были виновны в терроризме на севере и северо-востоке Сирии».
Правительство Таджикистана уже некоторое время работает над тем, чтобы найти способ репатриации этих женщин и детей в координации с компетентными органами, заявил представитель республики Забидулла Забидов на пресс-конференции.
Курдские силы сопроводили женщин и детей к автобусам для перевозки в аэропорт Камичлы. Женщины были одеты в черное, а некоторые дети носили балаклавы, закрывающие лица.
После падения халифата ИГ в 2019 году международное сообщество столкнулось с проблемой по репатриации семей джихадистов, захваченных или убитых в Сирии и Ираке.
По данным HRW, более 41 000 иностранных граждан, большинство из которых моложе 12 лет, содержатся в лагерях и тюрьмах на северо-востоке Сирии по подозрению в связях с ИГ.
До сих пор репатриация происходила по крупицам из-за нежелания зарубежных стран, особенно западных, принимать людей, связанных с ИГ. Несколько НПО регулярно осуждают условия жизни в лагерях на северо-востоке Сирии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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