Песков: турбина Siemens будет установлена на «Северном потоке»
Дмитрий Песков сообщил о неизбежности установки турбины Siemens на российском газопроводе "Северный поток".
25 июля глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что турбина канадской фирмы Siemens будет установлена на российском трубопроводе "Северный поток", после чего газопровод начнёт прокачку энергоресурсов в Европу в максимально возможном технологическом объёме.
Также Песков подчеркнул, что Россия имеет проблемы не только с North Stream AG, но и с другими газовыми операторами, о чём известно администрации Siemens.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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