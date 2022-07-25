Дмитрий Песков сообщил о неизбежности установки турбины Siemens на российском газопроводе "Северный поток".

25 июля глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что турбина канадской фирмы Siemens будет установлена на российском трубопроводе "Северный поток", после чего газопровод начнёт прокачку энергоресурсов в Европу в максимально возможном технологическом объёме.

Также Песков подчеркнул, что Россия имеет проблемы не только с North Stream AG, но и с другими газовыми операторами, о чём известно администрации Siemens.