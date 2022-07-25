Из американской географии полностью исчезнет слово «скво»

Это слово, считающееся «расистским», находится на грани исчезновения из многих топонимов в Соединенных Штатах, где изучаются альтернативные названия.

Слово «скво», обозначающее женщину из числа коренных американцев, но принявшее уничижительный оттенок, скоро исчезнет из сотен географических названий в Соединенных Штатах, заявили американские власти в пятницу, 23 июля.

По итогам начатой в феврале работы специальная комиссия завершила экспертизу более 650 топонимов, содержащих слово «скво», и предложила замену названий, сообщили в МВД США. Теперь Бюро географических названий должно ратифицировать эти изменения названий.

«Я благодарен Комиссии по уничижительным географическим названиям за их работу по обеспечению того, чтобы расистские слова, такие как sq…, больше не использовались на федеральных землях», — сказала министр внутренних дел США Деб Хааланд, которая сама является коренной американкой.

Обратите внимание, что министерство использует написание «sq...» и старается не писать полное слово, как это иногда принято для особенно оскорбительных или вульгарных выражений.