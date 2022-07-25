Армия Тайваня начала учения Han Kuang по защите от нападения Китая

На тайваньском острове стартовали учения, призванные подготовить страну к возможному нападению Китая.

25 июля на Тайване стартовали полномасштабные военные учения, получившие название "Han Kuang". По данным аналитиков, эти учения являются главнейшими за всю историю страны, поскольку призваны отработать алгоритм действия тайваньских войск на случай вторжения армии Китая.

По данным местных СМИ, учения Han Kuang на Тайване продлятся ровно неделю и в них будут задействованы абсолютно все рода войск страны.