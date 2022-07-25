Кремль обещает поставки газа в Европу в максимально возможном объеме

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не намерена обрывать поставки газа в Европу — они пойдут в максимально возможном технологическом объеме.

Песков отметил, что поставки сократились из-за задерживающегося в Канаде оборудования (турбины) для трубопровода «Северный поток». При этом «Газпром» уже получил экспортные документы от компании Siemens и, после того, как турбины попадут в Россию и будут установлены, объемы возрастут.

Тем не менее, есть «неполадки и с другими агрегатами», которые требуют ремонта и обслуживания. Песков указал на то, что пока и прошлая турбина не установлена, поэтому говорить о том, что Россия намерено сокращает объемы поставок нельзя.

В середине июня 2022 года российская госкорпорация «Газпром» заявила, что вынуждена снизить объемы прокачки газа в Европу в силу задержки с поставкой турбины после ремонта из Канады. В свою очередь Канада отказывалась возвращать турбину из-за санкций, однако по просьбе Германии сделала исключение.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Европейского союза должны быть готовы к полному прекращению поставок газа из России. Она отметила, что «рано или поздно» это произойдет в любом случае, поэтому пока следует экономить энергоресурсы и делиться с теми, кому их не хватает.