Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что слова Олафа Шольца о ненадёжности поставок газа из России не соответствуют действительности.

Днём понедельника лидер кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков сообщил, что слова канцлера Германии Олафа Шольца о ненадёжности российских поставок газа не имеют ничего общего с реальностью, поскольку даже в самые трудные для страны времена Россия выполняла взятые на себя обязательства.

Также Песков напомнил, что нынешнее падение уровня прокачки газа в Европу связано с санкциями, которые Европейский союз ввёл в отношении России.