Песков ответил Шольцу о ненадёжности поставок газа из России
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что слова Олафа Шольца о ненадёжности поставок газа из России не соответствуют действительности.
Днём понедельника лидер кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков сообщил, что слова канцлера Германии Олафа Шольца о ненадёжности российских поставок газа не имеют ничего общего с реальностью, поскольку даже в самые трудные для страны времена Россия выполняла взятые на себя обязательства.
Также Песков напомнил, что нынешнее падение уровня прокачки газа в Европу связано с санкциями, которые Европейский союз ввёл в отношении России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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