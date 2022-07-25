Известный актер и музыкант Джонни Депп подал апелляцию на решение суда по делу о клевете против Эмбер Херд. Он сделал это в ответ на аналогичный шаг экс-супруги.

Эмбер Херд попросила обжаловать решение суда присяжных штата Вирджиния о выплате Джонни Деппу 10 миллионов долларов. В свою очередь актер добивается отмены решения, по которому он должен экс-супруге 2 миллиона долларов.

При этом ранее Депп был удовлетворен решением суда, так как посчитал его справедливым. Согласно приговору, Эмбер Херд должна выплатить экс-супругу 10,3 миллиона долларов. Однако она не согласилась с решением и решила его обжаловать. Эмбер Херд мотивировала это тем, что суд должен рассмотреть доводы обеих сторон.

В ответ на это Джонни Депп подал ответный иск, в котором решил оспорить решение суда о том, что он обязан выплатить экс-супруги 2 миллиона долларов.

Ранее адвокат Эмбер Херд заявил, что она не сможет выплатить более 10 миллионов долларов экс-супругу, так как у нее попросту нет таких денег. Кроме того, он заявил, что главной целью Джонни Деппа в судебном разбирательстве было не восстановление репутации, а как раз получение денег от экс-возлюбленной.