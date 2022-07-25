Вертолеты США проводят боевые стрельбы в Южной Корее
Боевые вертолеты Apache армии США, дислоцированные в Южной Корее, проводят учения с боевой стрельбой из пушек и ракет, заявили американские военные в понедельник.
Цель учений продемонстрировать усилия Вашингтона и Сеула по укреплению ядерного сдерживания КНДР.
Учения, первые в своем роде с 2019 года, проходят до 29 июля возле высокозащищенной демилитаризованной зоны (DMZ) между двумя Кореями, на месте боевого комплекса Rodriguez Live Fire, сообщили агентству AFP во 2-й пехотной дивизии США.
«Это позволит гарантировать, что американские летные экипажи имеют квалификацию на своих Apache, поддерживают навыки управления своими вертолетами и способны выполнять свою миссию, если потребуется», — говорится в заявлении представителя армии США.
Опубликовано: Тарас Медведев
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