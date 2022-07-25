Полиция Берлина рассказала о новой афере с криптовалютами

Полиция Берлина предупреждает о новой афере с криптовалютами после того, как пенсионер потерял более 150 тыс. евро на фишинговом сайте.

Согласно имеющимся данным, предполагаемые преступники сначала связываются с людьми, понесшими убытки при торговле криптовалютой, по телефону. Общение продолжается позже по электронной почте.

Как отмечается, мошенники выдают себя за сотрудников центрального контактного пункта по борьбе с киберпреступностью полиции Берлина (ZAC). Затем пострадавших заставляют поверить, что они могут компенсировать убытки, понесенные при торговле криптовалютой, оплатив услуги.

В письме, направляемом мошенниками по электронной почте, используются логотипы Федерального управления уголовной полиции и берлинской полиции.

По словам пресс-секретаря полиции Берлина, в Государственное управление уголовной полиции еще не поступило большое количество таких заявлений. Однако следователям важно рассказать об афере, чтобы у мошенников не было даже шанса заработать на ней. Полиция советует тем, кто столкнулся с подобными фактами, не отвечать на просьбы об оплате и подать жалобу.