Маск опроверг слухи о своём романе с женой Брина

В сети появилась информация о романе Илона Маска и супруги сооснователя Google Сергея Брина. Самый богатый человек в мире называет это полным бредом.

Илон Маск и Сергей Брин входят в десятку самых богатых людей мира. Маск занимает 1-ое место с состоянием в $253,4 миллиарда, а сооснователь Google - 10-ое с $89,9 миллиарда.

Известные во всём мире личности называют друг друга друзьями. Но появилась информация, что между мужчинами назрел конфликт. Сообщается, что законная супруга Сергея Брина, Николь Шанахан, закрутила роман с Маском.

По имеющимся данным, Маск и Шанахан встречались ещё в декабре 2021 года, по этой причине в январе текущего 2022 года Брин подал на развод, и пара рассталась. Дружба бизнесменов тоже сошла на нет.

Говорят, что Брин затаил на Маска обиду по поводу, а тот, говорят, даже падал на колени, пытаясь вымолить прощение.

Сам Маск информацию об отношениях с женой Брина характеризует так:

Это полный бред. Мы с Сергеем друзья и были прошлой ночью вместе на вечеринке. Я видел Николь лишь дважды за три года, и в эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического.

В то время как Маску приписывают "романтик" с Николь Шанахан, певица Граймс родила ему дочь, но тогда знаменитости уже разошлись. Шивон Зилис - экс-сотрудница компании Маска Neuralink, подарила богатею близнецов.