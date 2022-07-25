МИД Ирана ответил на критику Макрона по ядерной сделке: «Иран не действует в спешке»

Тегеран не действует «поспешно» из-за давления со стороны Запада с целью возродить иранское ядерное соглашение, заявили в МИД Ирана.

«Они требуют от Ирана быстрого принятия решения, настаивая на том, что время ограничено и Иран должен реагировать быстро, но Иран не действует в спешке», — заявил представитель министерства Насер Канани.

«Если Соединенные Штаты будут действовать конструктивно и добросовестно, как Иран, и положительно отреагируют на позитивные шаги Ирана, мы считаем, что близки к соглашению», — сказал Насер Канани.

Переговоры в Вене между Ираном и крупными державами о возобновлении иранской ядерной сделки 2015 года зашли в тупик с марта. В конце июня Катар организовал в Дохе непрямые переговоры между Ираном и США, которые вышли из соглашения в 2018 году, в надежде вернуть Венский процесс в нужное русло, но эти переговоры были прекращены через два дня.

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров со своим иранским коллегой Эбрагимом Раисси заявил, что перезапуск соглашения «все еще возможен», но «это должно произойти как можно скорее».

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс отметил в четверг, что Иран «похоже, не принял… политических решений, необходимых для обеспечения взаимного возвращения к сделке».

Со своей стороны, глава британской внешней разведки МИ-6 заявил, что сомневается в том, что верховный лидер Ирана Али Хамени поддержит возвращение к ядерному соглашению.