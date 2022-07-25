Асмус была травмирована во время выступления в театре

Известная российская актриса театра и кино Кристина Асмус надорвала боковую связку на колене, уже оперированном ранее.

Кристина Асмус получила серьезную травму уже не в первый раз и была доставлена в больницу прямо из храма искусства.

В своих социальных сетях Кристина Асмус сообщила, что обладает какой-то необъяснимой особенностью повреждать ноги каждый год. На этот раз артистке не посчастливилось надорвать боковую связку колене, которое оперировали ранее.

Знаменитость была травмирована, играя роль в пьесе "Леди Макбет Мценского уезда". Звезда экрана призналась, что данная роль всегда приводит её к каким-то неприятным последствиям.

Актриса рассказывает, что почувствовала настолько острую боль, что подумала, будто бы "насквозь кость торчала". Асмус пожаловалась, что сейчас вынуждена носить ортез и компрессионный чулок, но заверила, что это не причина для отмены съемок.

Ранее сообщалось, что Асмус боялась работать Данилой Козловским из-за его мегапопулярности. Артистка опасалась, что не сможет тягаться с опытным коллегой по таланту.

Многие почему-то думают, что Даня надменный, что у него во лбу звезда, но это не так. Скажу честно, я переживала перед съемками, ведь он без преувеличения звезда. Мне казалось, что он актерски просто зажмет меня на площадке, но этого не произошло.

Страхи Кристины оказались напрасными, а работать с Козловским было очень комфортно.