EBU официально перенёс «Евровидение-2023» из Украины в Британию
Европейский вещательный союз (EBU) принял окончательное решение о переносе следующего "Евровидения" в Великобританию.
Днём 25 июля пресс-служба Европейского вещательного союза EBU сообщила, что ведомство приняло финализирующий документ, который окончательно переносит "Евровидение-2023" из Украины в Великобританию.
Напомним, что "Евровидение-2022" выиграла украинская группа Kalush Orchestra, ввиду чего по всем правилам следующий конкурс "Евровидение" должен был пройти в Украине, однако перенесён в Британию из-за российской спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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