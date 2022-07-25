EBU официально перенёс «Евровидение-2023» из Украины в Британию

Европейский вещательный союз (EBU) принял окончательное решение о переносе следующего "Евровидения" в Великобританию.

Днём 25 июля пресс-служба Европейского вещательного союза EBU сообщила, что ведомство приняло финализирующий документ, который окончательно переносит "Евровидение-2023" из Украины в Великобританию.

Напомним, что "Евровидение-2022" выиграла украинская группа Kalush Orchestra, ввиду чего по всем правилам следующий конкурс "Евровидение" должен был пройти в Украине, однако перенесён в Британию из-за российской спецоперации.