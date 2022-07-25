Взорвавший православную гимназию в Серпухове приговорён к 13 годам колонии

Суд приговорил Владислава Струженкова к 13 годам колонии за теракт возле православной гимназии в Сехрпухове.

25 июля российский суд приговорил 18-летнего Владислава Струженкова к 13 годам колонии. Молодой человек признан виновным в незаконном изготовлении, хранении и использовании взрывчатого устройства кустарного типа с целью совершения террористического акта в православной гимназии в Серпухове, воспитанником которой Струженков является сам.

По данным следствия, в результате теракта из 39-ти находившийся в гимназии ранения получили 10 человек, а сам Владислав Струженков лишился ноги.