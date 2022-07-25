ВСУ будут заряжать HIMARS баллистическими ракетами из-за нехватки комплексов Точка-У
Украинская армия будет использовать в РСЗО HIMARS баллистические ракеты из-за нехватки комплексов "Точка-у"
Вооруженные силы Украины теперь будут заряжать поставленные Соединенными Штатами РСЗО HIMARS баллистическими ракетами.
Как заявили в Украине, это связано с тем, что ВСУ столкнулись с серьезной нехваткой пусковых установок "Тока-У".
Большинство из тех, что состояли на вооружении украинской армии, уже уничтожены в боях с российскими войсками.
"Мы будем сражаться с помощью HIMARS. Если получим снаряды большей дальности, будем применять и их ", - заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов в комментарии газете Washington Post.
Опубликовано: Николай Скира
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