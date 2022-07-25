Жители Грузии высказались против концерта Максима Галкина

Они напомнили юмористу, что он никогда ранее не приезжал в Тбилиси с выступлениями.

Жители Грузии против концерта Максима Галкина в Тбилиси, сообщает Рамблер со ссылкой на «Слово и Дело». Грузины напомнили юмористу, что раньше он не приезжал в их страну с выступлениями.

После отъезда из России Максим Галкин стал планировать турне по миру якобы для сбора средств для украинских беженцев. В списке стран, где он планирует свои выступления, - США, Польша, Британия, Литва, Латвия и многие другие. Есть в перечне и Грузия.

Однако не все пользователи Сети порадовались возможности попасть на концерт шоумента. "Хочется спросить: а что изменилось 24 февраля? Чего не было в 2008-м, 2014-м годах? Почему в эти годы прыгали на "голубых огоньках" и кремлевских концертах, получали награды, тусили, и не подавали голос" — задал вопрос один из местных жителей.

Другой предположил, что "в Израиле деньги закончились, и по морде дали - теперь в Грузию едет". Некоторые предложили юмористу и дальше оставаться в Израиле с Аллой Пугачевой, или вовсе возвращаться в РФ.

"Не надо, Макс, сиди там, где ты сидишь", - посоветовал один из жителей Грузии.

Издание напоминает, что весну и часть лета Галкин с Пугачевой провели в Израиле, в июле они перебрались в Юрмалу. Ранее Примадонна заявляла, что намерена вернуться в Россию к 1 сентября, чтобы отправить детей Лизу и Гарри в школу.