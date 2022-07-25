Панфилов рассказал о состоянии жены Инны Чуриковой, которая была доставлена в больницу с переломами конечностей
Российский режиссёр Глеб Панфилов рассказал о самочувствии своей супруги, известной актрисы Инны Чуриковой, которая, упав, переломала конечности.
На днях появилась информация, что народная артистка СССР и России Инна Чурикова упала, получив несколько травм, сопровождающихся. Знаменитость была доставлена в учреждение здравоохранения.
Инна Михайловна Чурикова - советская и российская актриса; народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РФ, Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и премии Ленинского комсомола. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
Позднее в сеть просочились сведения, что знаменитость забрали из больницы.
Супруга звезды сцены и экрана режиссера Глеба Панфилова попросили дать комментарии относительно ситуации вокруг своей суженной.
Глеб Анатольевич Панфилов - советский и российский режиссёр, сценарист; народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых и премии президента РФ. Член КПСС. Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
Глава съёмочного процесса был не многословен.
Я вам не скажу, где она находится. Чувствует она себя нормально. Я не буду давать никакой информации ни вам, никому. Не обижайтесь.
Ранее были сообщения, что знаменитость получила травмы грудины и подвздошной кости. Лечилась Чурикова в Боткинской больнице, откуда её забрали на реанимобиле.
Часть поклонников знаменитости выразила надежду, что любимой актрисе стало лучше, и ее отправили домой.
Примечательно, что вести о переломанных конечностях артистки отрицает директор "Ленкома" Марк Варшавер, называя подобную информацию ложью и утверждая, что с Чуриковой все хорошо.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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