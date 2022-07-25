В Конго протестующие против миротворцев ООН разграбили офис и базу MONUSCO

Объекты миссии ООН MONUSCO на востоке Демократической Республики Конго были разграблены протестующими.

Забаррикадировав основные артерии города Гома, столицы провинции Северное Киву, сотни демонстрантов, разделенные на две группы, штурмовали местный штаб миссии ООН, а также ее базу материально-технического снабжения.

Протестующие зажгли шины перед воротами штаб-квартиры миссии, а затем сломали пролет забора, сообщает AFP. Затем они разбили окна и забрали компьютеры, стулья, столы и ценные вещи. Миротворцы MONUSCO были эвакуированы на двух вертолетах.

Подобные сцены также произошли на базе материально-технического снабжения. Полиция ООН применила баллончики со слезоточивым газом для разгона мародеров до вмешательства солдат ВС ДРК.

Несколько протестующих были арестованы конголезскими силами безопасности.

«Они мародеры. Мы осуждаем их самым решительным образом. Это откровенный вандализм», — заявил заместитель главы миссии Хассим Диань,.

15 июля в Гоме председатель Сената Конго Модест Бахати во время встречи попросил руководство MONUSCO «свернуть миссию» после 22 лет ее присутствия в восточной части Конго.

По призыву организаций гражданского общества и правящей партии «Союз за демократию и социальный прогресс» была организована протестная демонстрация.

MONUSCO — крупнейшая миссия ООН в мире, в которой задействовано не менее 14 000 «голубых касок».