Лавров: после удара по порту Одессы «Гарпуны» не представляют угрозу для РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что после российского удара по порту в Одессе ракеты ВСУ Harpoon не являются угрозой для России.
25 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российский удар по военной инфраструктуре армии Украины в порту Одессы не нарушает договорённости с Киевом, ООН и Турцией в зерновом вопросе, поскольку Россия не мешает вывозу зерна.
По словам Лаврова, в результате удара ВС РФ по порту в Одессе были уничтожены ракеты Harpoon, переданные ВСУ странами Запада. Теперь эти ракеты не представляют угрозы для России, заверил Сергей Лавров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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