Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что войска РФ уничтожили все комплексы Harpoonна вооружении ВСУ.

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что удар по порту Одессы уничтожил все ракеты Harpoon.

По словам Лаврова, у Вооруженных сил Украины больше не осталось поставленных западом противокорабельных ракет.

Теперь, добавил Лавров, угроза для российских судов в Черном море отсутствует.

"После удара по территории морского порта Одессы противокорабельные комплексы Harpoon более не представляют угрозы для РФ", - заявил Лавров.