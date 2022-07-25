Лавров обвинил Запад в искажении позиции РФ по зерновой сделке

Сергей Лавров утверждает, что западные СМИ и политики искажают позицию России по зерновой сделке, заключённой в Стамбуле.

В понедельник глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные партнёры намеренно пытаются исказить позицию России по договорённостям о вывозе зерна из Украины, заключённой в Стамбуле накануне. По словам Лаврова, западные СМИ уверяют, что Москва нарушила данную договорённость, ударив по порту Одессы.

Вместе с тем Сергей Лавров напомнил, что Россия не брала на себя обязательств останавливать спецоперацию и не ликвидировать военные цели, одной из которой был уничтоженный в Одессе склад с боеприпасами армии Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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