Главу МИД России снова решили перебить павлины, на этот раз на брифинге в Конго

Во время отчетного брифинга с главой конголезской дипломатии за импровизированной площадкой появился павлин и начал перебивать выступающих.

Напомним, что во время пресс-конференции на полях встречи глав МИД стран СНГ в Душанбе павлины уже пытались перебивать Лаврова.

Как ранее сообщалось, с воскресенья Сергей Лавров проводит большое турне по африканским странам.

24 июля Лавров побывал в Египте, где встретился со своим коллегой, а затем провел встречу с главами Лиги арабских государств.

Сегодня на очереди оказалась Демократическая Республика Конго. Кроме того Лавров встретится с главами Эфиопии и Уганды.

Во время своего визита в страны Африки глава российской дипломатии проводит переговоры, направленные на расширение дипломатических и торговых связей.