Главу МИД России снова решили перебить павлины, на этот раз на брифинге в Конго
Во время отчетного брифинга с главой конголезской дипломатии за импровизированной площадкой появился павлин и начал перебивать выступающих.
Напомним, что во время пресс-конференции на полях встречи глав МИД стран СНГ в Душанбе павлины уже пытались перебивать Лаврова.
Как ранее сообщалось, с воскресенья Сергей Лавров проводит большое турне по африканским странам.
24 июля Лавров побывал в Египте, где встретился со своим коллегой, а затем провел встречу с главами Лиги арабских государств.
Сегодня на очереди оказалась Демократическая Республика Конго. Кроме того Лавров встретится с главами Эфиопии и Уганды.
Во время своего визита в страны Африки глава российской дипломатии проводит переговоры, направленные на расширение дипломатических и торговых связей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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