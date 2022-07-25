Лавров: Европа беспрекословно подчинилась диктату США в ущерб себе

Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что европейские страны выполняют волю США в ущерб собственным экономикам и нуждам населения.

25 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров иронично высказался о западных ценностях, указав на то, что США фактически заставляют страны Евросоюза поддерживать Украину на фоне российской специальной военной операции.

По мнению Лаврова, западный мир не является свободным, поскольку Вашингтон подчинил себе Европу, заставив следовать воле американских политиков в ущерб экономикам стран-членов Евросоюза и благополучию населений данных государств.