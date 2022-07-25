Глава МИД РФ Лавров: продуктовая сделка не запрещает продолжение спецоперации
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что в продуктовой сделке «нет ничего, что запрещало бы российской стороне продолжать специальную военную операцию».
По словам Лаврова, российская сторона в рамках сделки взяла на себя обязательства, которые позволяют беспрепятственному вывозу зерна из заблокированных украинских портов. При этом нет никаких обязательств в остановке спецоперации в Украине и уничтожении военной инфраструктуры.
Министр отметил, что зерновой терминал в порту Одессы находится на значительно большом расстоянии от военных объектов ВСУ, поэтому никаких препятствий Россия для вывоза зерна не создает и не создавала. Кроме того, после удара по порту Одессы «Гарпуны» нет никакой угрозы для России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар по порту Одессы никак не сможет повлиять на отгрузку зерна и его беспрепятственную отправку. Он подчеркнул, что ВС РФ нанесли удары по военным объектам, а не гражданской инфраструктуре или судам.
По мнению Пескова, действия российской стороны никак не могут повлиять на подписанные в Стамбуле документы. Отгрузка зерна начнется согласно графику, если украинская сторона не нарушит условий договоренностей между Россией, Турцией, Украиной и ООН.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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