Роспотребнадзор: шансы распространения оспы обезьян по России крайне низкие
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риск быстрого и массового распространения оспы обезьян по территории Российской Федерации крайне низкий.
Анна Попова указала на то, что единственный случай завода заболевания в Россию был оперативно купирован, так как сотрудники санэпидемслужбы получили данные о заболевшем заранее, поэтому он не распространился. О других случаях и вовсе ничего неизвестно — скорее всего их попросту нет.
Первый зарегистрированный случай заражения оспой обезьян в России был зарегистрирован 12 июля 2022 года. Заразился молодой человек из Санкт-Петербурга, который вернулся с отдыха в Португалии.
У него была характерная для данного заболевания сыпь с покраснением. Сам молодой человек чувствовал себя удовлетворительно. О заболевании знали заранее. Позже медики сообщили, что жизни и здоровью молодого человека ничего не угрожает.
Роспотребнадзор отметил, что строго контролирует все сообщения о возможном заражении оспой обезьян на территории России. При этом пока нет никакой необходимости и предпосылок для введения дополнительных противоэпидемических мер.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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