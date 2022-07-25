Sun: Сунак отклонил предложение Лиз Трасс об отказе Британии от газа из РФ к 2023 году

Экс-глава британского Министерства финансов отклонил предложение министра иностранных дел Британии Лиз Трасс отказаться от российского газа.

Британская газета The Sun утверждает, что в апреле текущего года глава британского Минэнерго Кваси Квартенг и премьер-министр страны Лиз Трасс предложили тогда бывшему министру финансов Британии утвердить план отказа от российского газа к наступлению 2023 года.

По данным газеты Sun, Сунак ответил отказом на предложение Лиз Трасс, отметив, что в целом он поддерживает идею по снижению зависимости Британии от газа из России, но не введение немедленного эмбарго на данный энергоресурс.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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