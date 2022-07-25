Foreign Policy: Украина лишила Россию большого дохода с продажи оружия в Африку

Издание Foreign Policy утверждает, что спецоперация на Украине лишила Россию крупного дохода от поставок вооружений в Африку.

25 июля публицисты зарубежного информагентства Foreign Policy сообщили, что в ходе боевых действий на территории Украины Россия лишилась большого дохода от продажи вооружений в Африку, поскольку интенсивность спецоперации снизил уровень поставок оружия РФ на африканский континент.

По мнению журналистов Foreign Policy, теперь поставки российского оружия в Африку могут быть заменены такими крупными игроками как Китай и Соединённые Штаты: именно эти государства готовы прийти на замену с целью продажи оружия Африке.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 