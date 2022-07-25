Foreign Policy: Украина лишила Россию большого дохода с продажи оружия в Африку
Издание Foreign Policy утверждает, что спецоперация на Украине лишила Россию крупного дохода от поставок вооружений в Африку.
25 июля публицисты зарубежного информагентства Foreign Policy сообщили, что в ходе боевых действий на территории Украины Россия лишилась большого дохода от продажи вооружений в Африку, поскольку интенсивность спецоперации снизил уровень поставок оружия РФ на африканский континент.
По мнению журналистов Foreign Policy, теперь поставки российского оружия в Африку могут быть заменены такими крупными игроками как Китай и Соединённые Штаты: именно эти государства готовы прийти на замену с целью продажи оружия Африке.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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