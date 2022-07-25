Панин рассказал, почему не даёт интервью Собчак
Скандально известный актёр Алексей Панин не всем даёт интервью. К примеру, Ксении Собчак в этом плане ничего не светит. По какой причине?
Известный российский актер Алексей Панин рассказал о причине того, почему давать интервью журналистке, ведущей и блогеру Ксении Собчак он не намерен.
Соответствующее видео артист записал и разместил в своём личном Телеграм-канале.
Панин поведал, что многие его фанаты удивляются, по какой причине актёр не общается с Собчак и подобными ей российскими представителями СМИ.
Они пытаются подловить людей на каких-то каверзных вопросах. Меня подловить невозможно, потому что я - Алексей Панин. Поэтому я им не даю интервью.
Ранее Панин рассказал о том, что у его друга Никиты Джигурды начались проблемы со Следственным комитетом Российской Федерации. Причиной является общение с Паниным.
Пребывающий в настоящее время в Испании актер высказался по поводу в своих соцсетях.
Скорее всего, интерес к Джигурде вызван его дружескими отношениями с Паниным, который не поддерживает российские власти в ситуации с Украиной. Актёр обратился с просьбой к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину не трогать его приятеля:
Хочу обратиться к Следственному комитету России. Ребят, сейчас разговаривал с директором Никиты Джигурды. Я не имею отношения к Джигурде. Он поддерживает вашего родного президента Путина.
Также Панин опасается за судьбу киностудии "Саратов-фильм", где он снимал свой фильм.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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