Панин рассказал, почему не даёт интервью Собчак

Скандально известный актёр Алексей Панин не всем даёт интервью. К примеру, Ксении Собчак в этом плане ничего не светит. По какой причине?

Известный российский актер Алексей Панин рассказал о причине того, почему давать интервью журналистке, ведущей и блогеру Ксении Собчак он не намерен.

Соответствующее видео артист записал и разместил в своём личном Телеграм-канале.

Панин поведал, что многие его фанаты удивляются, по какой причине актёр не общается с Собчак и подобными ей российскими представителями СМИ.

Они пытаются подловить людей на каких-то каверзных вопросах. Меня подловить невозможно, потому что я - Алексей Панин. Поэтому я им не даю интервью.

Ранее Панин рассказал о том, что у его друга Никиты Джигурды начались проблемы со Следственным комитетом Российской Федерации. Причиной является общение с Паниным.

Пребывающий в настоящее время в Испании актер высказался по поводу в своих соцсетях.

Скорее всего, интерес к Джигурде вызван его дружескими отношениями с Паниным, который не поддерживает российские власти в ситуации с Украиной. Актёр обратился с просьбой к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину не трогать его приятеля:

Хочу обратиться к Следственному комитету России. Ребят, сейчас разговаривал с директором Никиты Джигурды. Я не имею отношения к Джигурде. Он поддерживает вашего родного президента Путина.

Также Панин опасается за судьбу киностудии "Саратов-фильм", где он снимал свой фильм.