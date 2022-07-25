País: экс-премьер Италии Драги может стать «троянским конем» Путина

Испанская газета País сообщает, что официальный Брюссель боится переход бывшего премьер-министра Италии Марио Драги на сторону России. Так он может стать «троянским конем» Владимира Путина.

После отставки Марио Драги, позиции Италии несколько потеряли, а в скором времени она и вовсе может стать слабым звеном в общей стратегии противостояния ЕС и России. В худшем случае, сам Марио Драги может стать «троянским конем» Владимира Путина, перейдя на сторону России.

Италия сильно зависит от российских поставок углеводородов, поэтому Брюссель выражает обеспокоенность не на пустом месте. Некоторые итальянские СМИ подпитывают теорию о том, что санкции ЕС против России только вредят экономики, но никак не влияют на российские намерения.

Марио Драги объявил о своем уходе 14 июля 2022 года после голосования в парламенте. По его словам, общенационального большинства в поддержке правительства, которое было с начала его прихода на пост премьер-министра, больше нет.

На следующий день глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что коалиция во главе с премьер-министром Марио Драги должна сохраниться несмотря ни на что. По его словам, если Драги уйдет, а в Италии пройдут новые выборы, то страна попросту может не восстановить экономику и не принять второй пакет мер по поддержке размером 15 млрд евро для амортизации цен на энергоносители.