Франция отказалась от единых целей ЕС по сокращению потребления российского газа

Франция заявила в понедельник, что выступает против единой цели по сокращению потребления газа в Европе после предложения Европейской комиссии о сокращении на 15%, при этом заверив, что хочет проявить полную солидарность с Германией.

«Мы не хотим вводить единые цели, которые не будут адаптированы к реальности каждого и которые в конечном итоге не повлияют на нашу способность экспортировать газ нашим соседям», — пояснили мы в окружении министра энергетического перехода Франции Аньес Паннье-Рунахер.

ОТметим, что сегодня "Газпром" заявил об остановке еще одной турбины на магитсрали "Северный поток-1". Биржевые цены на газ резко растут вверх на 8 процентов и уже выше 1850 долларов за тысячу кубометров.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 