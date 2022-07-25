В Мозамбике арестовали отца, который хотел продать своих детей-альбиносов

Отец, который хотел продать троих своих детей-альбиносов, чтобы использовать их тела в колдовстве, был арестован на северо-западе Мозамбика до того, как сделка была завершена.

Трое детей должны были быть проданы в соседнюю Малави на общую сумму, эквивалентную примерно 38 000 евро, заявил на пресс-конференции представитель местной полиции Фелисиано да Камара.

«После анонимного звонка мы провели расследование и удалось спасти троих детей в возрасте от 9 до 16 лет, находившихся в плену», — добавил он, уточнив, что отец, как и дядя, отрицают свою причастность к этой сделке.

На юге Африки альбиносы сталкиваются с дискриминацией и нападениями. Части их тел используются в колдовских ритуалах, которые, как считается, приносят удачу и здоровье.

Альбинизм — генетическое заболевание, характеризующееся полным или частичным отсутствием пигментов в коже, волосах и глазах.