Сергей Лавров: Для экспорта украинского зерна препятствий нет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого цитирует ТАСС заявил, что препятствий для экспорта зерна из украинских портов нет.

Глава российской дипломатии высказался вскоре после того, как Россия атакловала порт в Одессе.

"Целью атаки в Одессе была военная инфраструктура", — сказал Сергей Лавров.

Глава МИД России отметил, что заключенное соглашение не запрещает наносить удары по военным объектам.

Первым портом, из которого будет экспортироваться украинское зерно после организации безопасного коридора, станет Черноморск, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

На этой неделе запланирован первый транспорт. Далее будут задействованы порты Одесса и Южный, сообщает "Укринформ".

Глава Мининфраструктуры Украины Александр Курбаков сообщил, что 27 июля должен начать работу координационный центр, который будет курировать функционирование торгового коридора в Черном море. Технические детали должны быть согласованы в течение двух дней в Стамбуле.

Разминирование будет производиться только по коридору, предназначенному для движения коммерческих судов. Им будут помогать спасательные подразделения Министерства инфраструктуры.

По словам Курбакова, после возобновления экспорта Украина сможет экспортировать три миллиона тонн зерна в месяц.

Николай Сольский, глава министерства аграрной и продовольственной политики Украины сообщил, что в Украине уже накоплены запасы зерна на сумму 10 миллиардов долларов.

Представители Украины и России заключили в пятницу два отдельных "зеркальных" соглашения с Турцией и ООН, которые разблокируют экспорт украинского зерна через черноморские порты. Это необходимо для обеспечения безопасных морских коридоров до трех украинских портов: Одессы, Черноморска и Южного.