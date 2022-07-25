С 27 июля «Газпром» вновь сокращает поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток-1»

По данным «Газпрома», поток газа из России в Европу по газопроводу «Северный поток— 1» будет сокращен с 27 июля до 33 млн кубометров в сутки (20% мощности) в связи с дальнейшими ремонтными работами, сообщает ТАСС.

«Газпром» заявил, что еще одна турбина в трубопроводе будет снята для технического обслуживания. С 27 июля компания планирует остановить турбину на компрессорной станции «Портовая».

Раньше использовалось около 40% пропускной способности этого трубопровода после возобновления поставок газа из России в Германию по газопроводу «Северный поток-1» в четверг, 21 июля после 10-дневных ремонтных работ.

Однако президент России Владимир Путин на прошлой неделе предупредил, что мощность может упасть до 20%, если турбина Nord Stream не будет доставлена ​​для замены другого устройства такого типа, возможно, нуждающегося в ремонте.

Ключевое оборудование газопровода «Северный поток-1» находится в Германии из-за задержки с подготовкой соответствующих документов, сообщает газета «Коммерсантъ». Раньше эта деталь "зависала" в Канаде после планового ремонта.