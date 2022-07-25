В результате массовой стрельбы в канадской провинции пострадало несколько человек
В канадском городе Лэнгли, в результате массовой стрельбы пострадало несколько человек.
Рано утром 25 июля, в результате массовой стрельбы в канадской провинции Британская Колумбия пострадало несколько человек, также был задержан подозреваемый в совершении преступления, сообщают представители канадской полиции.
Власти провинции ранее объявили экстренное предупреждение в связи с многочисленными перестрелками в городе Лэнгли и попросили жителей оставаться начеку и держаться подальше от района в котором произошел данный инцидент.
Представитель Королевской канадской конной полиции сказал, что в результате инцидента зарегистрировано "несколько жертв". Точное число пострадавших не уточняется.
На вопрос журналиста о количестве пострадавших представитель полиции заявил, что "нет никаких дополнительных подробностей".
В пресс-службе правоохранительных органов также добавили, что были привлечены следователи из отдела по расследованию особо тяжких преступлений.
Ранее сообщалось, что полиция в городе Лэнгли (пригороде Ванкувера) заявила о "многочисленные выстрелах с несколькими жертвами и несколькими эпизодами стрельбы по всему городу", отмечает издание Reuters.
Опубликовано: Артем Марчик
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